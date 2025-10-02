Företagskatalog
Scalable Capital Mjukvaruingenjör Löner i Berlin Metropolitan Region

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Berlin Metropolitan Region på Scalable Capital uppgår till €77.1K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Scalable Capitals totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/2/2025

Medianpaket
company icon
Scalable Capital
Data Engineer
Berlin, BE, Germany
Totalt per år
€77.1K
Nivå
L2
Grundlön
€72.5K
Stock (/yr)
€4.6K
Bonus
€0
År på företaget
3 År
Års erfarenhet
10 År
Vilka är karriärnivåerna på Scalable Capital?

€142K

Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
