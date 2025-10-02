Lösningsarkitekt-ersättning in Moscow Metro Area på Sberbank varierar från RUB 5.85M per year för L7 till RUB 8.02M per year för L13. Det yearliga medianersättningspaketet in Moscow Metro Area uppgår till RUB 5.88M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Sberbanks totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/2/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L7
RUB 5.85M
RUB 5.48M
RUB 0
RUB 378K
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L10
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
Inkluderade titlarSkicka in ny titel