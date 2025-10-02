Chef för mjukvaruingenjörer-ersättning in Moscow Metro Area på Sberbank varierar från RUB 4.13M per year för L12 till RUB 8.14M per year för L13. Det yearliga medianersättningspaketet in Moscow Metro Area uppgår till RUB 5.22M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Sberbanks totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/2/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L11
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L12
RUB 4.13M
RUB 3.51M
RUB 0
RUB 622K
L13
RUB 8.14M
RUB 6.07M
RUB 0
RUB 2.07M
L14
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
