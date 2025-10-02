Företagskatalog
Sberbank
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

  • Saint Petersburg Metro Area

Sberbank Mjukvaruingenjör Löner i Saint Petersburg Metro Area

Mjukvaruingenjör-ersättning in Saint Petersburg Metro Area på Sberbank varierar från RUB 1.9M per year för L7 till RUB 5.58M per year för L13. Det yearliga medianersättningspaketet in Saint Petersburg Metro Area uppgår till RUB 3.32M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Sberbanks totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/2/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L7
(Instegsnivå)
RUB 1.9M
RUB 1.81M
RUB 19K
RUB 74.4K
L8
RUB 2.35M
RUB 2.07M
RUB 86.9K
RUB 191K
L9
RUB 2.92M
RUB 2.66M
RUB 86.1K
RUB 170K
L10
RUB 3.06M
RUB 2.7M
RUB 89.9K
RUB 269K
RUB 13.26M

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Vilka är karriärnivåerna på Sberbank?

Inkluderade titlar

Mobilmjukvaruingenjör

Frontend-Mjukvaruingenjör

Maskininlärningsingenjör

Backend-Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör

Dataingenjör

DevOps-Ingenjör

Webbplatstillförlitlighetssingenjör

Systemingenjör

Utvecklaradvokat

Forskare

AI-Ingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Sberbank in Saint Petersburg Metro Area ligger på en årlig total ersättning på RUB 5,577,767. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Sberbank för Mjukvaruingenjör rollen in Saint Petersburg Metro Area är RUB 2,819,722.

