Mjukvaruingenjör-ersättning in Saint Petersburg Metro Area på Sberbank varierar från RUB 1.9M per year för L7 till RUB 5.58M per year för L13. Det yearliga medianersättningspaketet in Saint Petersburg Metro Area uppgår till RUB 3.32M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Sberbanks totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/2/2025

Nivånamn Totalt Grundlön Aktier (/yr) Bonus L7 ( Instegsnivå ) RUB 1.9M RUB 1.81M RUB 19K RUB 74.4K L8 RUB 2.35M RUB 2.07M RUB 86.9K RUB 191K L9 RUB 2.92M RUB 2.66M RUB 86.1K RUB 170K L10 RUB 3.06M RUB 2.7M RUB 89.9K RUB 269K Visa 4 Fler nivåer

