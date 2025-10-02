Mjukvaruingenjör-ersättning in Moscow Metro Area på Sberbank varierar från RUB 1.84M per year för L7 till RUB 6.15M per year för L14. Det yearliga medianersättningspaketet in Moscow Metro Area uppgår till RUB 3.87M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Sberbanks totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/2/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L7
RUB 1.84M
RUB 1.79M
RUB 39.2K
RUB 8.5K
L8
RUB 2.55M
RUB 2.38M
RUB 93.8K
RUB 78K
L9
RUB 2.88M
RUB 2.5M
RUB 209K
RUB 169K
L10
RUB 3.41M
RUB 2.99M
RUB 113K
RUB 301K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
