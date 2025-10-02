Företagskatalog
Sberbank
Sberbank Mjukvaruingenjör Löner i Moscow Metro Area

Mjukvaruingenjör-ersättning in Moscow Metro Area på Sberbank varierar från RUB 1.84M per year för L7 till RUB 6.15M per year för L14. Det yearliga medianersättningspaketet in Moscow Metro Area uppgår till RUB 3.87M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Sberbanks totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/2/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L7
(Instegsnivå)
RUB 1.84M
RUB 1.79M
RUB 39.2K
RUB 8.5K
L8
RUB 2.55M
RUB 2.38M
RUB 93.8K
RUB 78K
L9
RUB 2.88M
RUB 2.5M
RUB 209K
RUB 169K
L10
RUB 3.41M
RUB 2.99M
RUB 113K
RUB 301K
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Vilka är karriärnivåerna på Sberbank?

Mobilmjukvaruingenjör

Frontend-Mjukvaruingenjör

Maskininlärningsingenjör

Backend-Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör

Dataingenjör

DevOps-Ingenjör

Webbplatstillförlitlighetssingenjör

Systemingenjör

Utvecklaradvokat

Forskare

AI-Ingenjör

Vanliga frågor

The highest paying salary package reported for a Mjukvaruingenjör at Sberbank in Moscow Metro Area sits at a yearly total compensation of RUB 7,776,978. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sberbank for the Mjukvaruingenjör role in Moscow Metro Area is RUB 4,139,915.

