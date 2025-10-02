Företagskatalog
Sberbank
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Cybersecurity Analyst

  • Alla Cybersecurity Analyst löner

  • Moscow Metro Area

Sberbank Cybersecurity Analyst Löner i Moscow Metro Area

Medianersättningspaketet för Cybersecurity Analyst in Moscow Metro Area på Sberbank uppgår till RUB 1.82M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Sberbanks totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/2/2025

Medianpaket
company icon
Sberbank
Cybersecurity Analyst
Moscow, MC, Russia
Totalt per år
RUB 1.82M
Nivå
L12
Grundlön
RUB 1.82M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 0
År på företaget
1 År
Års erfarenhet
1 År
Vilka är karriärnivåerna på Sberbank?

RUB 13.26M

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb

Bidra

Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Cybersecurity Analyst erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

The highest paying salary package reported for a jobFamilies.Cybersecurity Analyst at Sberbank in Moscow Metro Area sits at a yearly total compensation of RUB 4,344,383. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sberbank for the jobFamilies.Cybersecurity Analyst role in Moscow Metro Area is RUB 1,817,789.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Sberbank

Relaterade företag

  • HSBC
  • ICICI Bank
  • Franklin Templeton
  • Apollo Global Management
  • Commerzbank
  • Se alla företag ➜

Andra resurser