Sberbank
Sberbank Marknadsföring Löner i Moscow Metro Area

Medianersättningspaketet för Marknadsföring in Moscow Metro Area på Sberbank uppgår till RUB 3.03M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Sberbanks totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/2/2025

Medianpaket
company icon
Sberbank
Product Marketing Manager
Moscow, MC, Russia
Totalt per år
RUB 3.03M
Nivå
-
Grundlön
RUB 3.03M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 0
År på företaget
3 År
Års erfarenhet
8 År
Vilka är karriärnivåerna på Sberbank?

RUB 13.36M

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Marknadsföring på Sberbank in Moscow Metro Area ligger på en årlig total ersättning på RUB 3,724,836. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Sberbank för Marknadsföring rollen in Moscow Metro Area är RUB 3,029,011.

