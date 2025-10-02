Företagskatalog
Sberbank
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Information Technologist (IT)

  • Alla Information Technologist (IT) löner

  • Moscow Metro Area

Sberbank Information Technologist (IT) Löner i Moscow Metro Area

Information Technologist (IT)-ersättning in Moscow Metro Area på Sberbank varierar från RUB 1.63M per year för L7 till RUB 2.48M per year för L9. Det yearliga medianersättningspaketet in Moscow Metro Area uppgår till RUB 2.11M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Sberbanks totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/2/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Lägg till ersättningJämför nivåer
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L7
RUB 1.63M
RUB 1.52M
RUB 0
RUB 118K
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 2.48M
RUB 2.24M
RUB 0
RUB 239K
L10
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
Visa 4 Fler nivåer
Lägg till ersättningJämför nivåer

RUB 13.36M

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb

Bidra
Vilka är karriärnivåerna på Sberbank?

Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Information Technologist (IT) erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en jobFamilies.Information Technologist (IT) på Sberbank in Moscow Metro Area ligger på en årlig total ersättning på RUB 2,853,061. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Sberbank för jobFamilies.Information Technologist (IT) rollen in Moscow Metro Area är RUB 2,109,773.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Sberbank

Relaterade företag

  • HSBC
  • ICICI Bank
  • Franklin Templeton
  • Apollo Global Management
  • Commerzbank
  • Se alla företag ➜

Andra resurser