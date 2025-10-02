Datavetare-ersättning in Saint Petersburg Metro Area på Sberbank varierar från RUB 1.31M per year för L7 till RUB 2.7M per year för L10. Det yearliga medianersättningspaketet in Saint Petersburg Metro Area uppgår till RUB 1.49M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Sberbanks totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/2/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L7
RUB 1.31M
RUB 1.31M
RUB 0
RUB 0
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 2.03M
RUB 1.69M
RUB 0
RUB 346K
L10
RUB 2.7M
RUB 2.7M
RUB 0
RUB 0
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
