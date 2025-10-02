Företagskatalog
Sberbank
  • Löner
  • Dataanalytiker

  • Alla Dataanalytiker löner

  Moscow Metro Area

Sberbank Dataanalytiker Löner i Moscow Metro Area

Dataanalytiker-ersättning in Moscow Metro Area på Sberbank varierar från RUB 1.57M per year för L7 till RUB 4.94M per year för L11. Det yearliga medianersättningspaketet in Moscow Metro Area uppgår till RUB 2.83M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Sberbanks totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/2/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L7
RUB 1.57M
RUB 1.34M
RUB 117K
RUB 117K
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 3.44M
RUB 2.94M
RUB 0
RUB 495K
L10
RUB 2.98M
RUB 2.69M
RUB 0
RUB 288K
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Vilka är karriärnivåerna på Sberbank?

Vanliga frågor

The highest paying salary package reported for a Dataanalytiker at Sberbank in Moscow Metro Area sits at a yearly total compensation of RUB 5,345,730. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sberbank for the Dataanalytiker role in Moscow Metro Area is RUB 2,256,989.

