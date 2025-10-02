Dataanalytiker-ersättning in Moscow Metro Area på Sberbank varierar från RUB 1.57M per year för L7 till RUB 4.94M per year för L11. Det yearliga medianersättningspaketet in Moscow Metro Area uppgår till RUB 2.83M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Sberbanks totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/2/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L7
RUB 1.57M
RUB 1.34M
RUB 117K
RUB 117K
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 3.44M
RUB 2.94M
RUB 0
RUB 495K
L10
RUB 2.98M
RUB 2.69M
RUB 0
RUB 288K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
