Affärsanalytiker-ersättning in Moscow Metro Area på Sberbank varierar från RUB 1.98M per year för L7 till RUB 4.19M per year för L11. Det yearliga medianersättningspaketet in Moscow Metro Area uppgår till RUB 2.63M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Sberbanks totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/2/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L7
RUB 1.98M
RUB 1.72M
RUB 0
RUB 259K
L8
RUB 1.82M
RUB 1.76M
RUB 0
RUB 61.1K
L9
RUB 3.25M
RUB 2.58M
RUB 0
RUB 670K
L10
RUB 3.15M
RUB 2.65M
RUB 0
RUB 501K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
