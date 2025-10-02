Företagskatalog
Saviynt
Saviynt Mjukvaruingenjör Löner i Greater Los Angeles Area

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Greater Los Angeles Area på Saviynt uppgår till $105K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Saviynts totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/2/2025

Medianpaket
company icon
Saviynt
Associate Software Engineer
El Segundo, CA
Totalt per år
$105K
Nivå
L1
Grundlön
$105K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År på företaget
1 År
Års erfarenhet
6 År
Vilka är karriärnivåerna på Saviynt?

$160K

Senaste löneinlämningar
Vanliga frågor

The highest paying salary package reported for a Mjukvaruingenjör at Saviynt in Greater Los Angeles Area sits at a yearly total compensation of $191,237. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Saviynt for the Mjukvaruingenjör role in Greater Los Angeles Area is $125,000.

Andra resurser