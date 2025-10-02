Företagskatalog
Savills
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Dataanalytiker

  • Alla Dataanalytiker löner

  • Greater London Area

Savills Dataanalytiker Löner i Greater London Area

Medianersättningspaketet för Dataanalytiker in Greater London Area på Savills uppgår till £42.9K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Savillss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/2/2025

Medianpaket
company icon
Savills
Data Analyst
London, EN, United Kingdom
Totalt per år
£42.9K
Nivå
Senior Data Andy
Grundlön
£42.9K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
År på företaget
0 År
Års erfarenhet
4 År
Vilka är karriärnivåerna på Savills?

£121K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb

Bidra

Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Dataanalytiker erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

The highest paying salary package reported for a Dataanalytiker at Savills in Greater London Area sits at a yearly total compensation of £48,483. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Savills for the Dataanalytiker role in Greater London Area is £48,030.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Savills

Relaterade företag

  • Facebook
  • SoFi
  • Microsoft
  • Snap
  • Apple
  • Se alla företag ➜

Andra resurser