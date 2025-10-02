Företagskatalog
Sauce Labs
Sauce Labs Mjukvaruingenjör Löner i Warsaw Metropolitan Area

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Warsaw Metropolitan Area på Sauce Labs uppgår till PLN 355K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Sauce Labss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/2/2025

Medianpaket
company icon
Sauce Labs
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Totalt per år
PLN 355K
Nivå
Staff
Grundlön
PLN 355K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
År på företaget
4 År
Års erfarenhet
10 År
Vilka är karriärnivåerna på Sauce Labs?

PLN 600K

Senaste löneinlämningar
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Sauce Labs in Warsaw Metropolitan Area ligger på en årlig total ersättning på PLN 524,376. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Sauce Labs för Mjukvaruingenjör rollen in Warsaw Metropolitan Area är PLN 330,524.

