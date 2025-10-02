Företagskatalog
Satispay
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

  • Ann Arbor, MI Area

Satispay Mjukvaruingenjör Löner i Ann Arbor, MI Area

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Ann Arbor, MI Area på Satispay uppgår till $51.2K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Satispays totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/2/2025

Medianpaket
company icon
Satispay
Software Engineer
Milan, MI
Totalt per år
$51.2K
Nivå
L4
Grundlön
$46.4K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$4.9K
År på företaget
1 År
Års erfarenhet
6 År
Vilka är karriärnivåerna på Satispay?

$160K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Praktikantlöner

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Satispay omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Inkluderade titlar

Backend-Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

The highest paying salary package reported for a Mjukvaruingenjör at Satispay in Ann Arbor, MI Area sits at a yearly total compensation of $62,942. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Satispay for the Mjukvaruingenjör role in Ann Arbor, MI Area is $46,752.

