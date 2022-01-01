Företagskatalog
SAP
SAP Löner

SAPs löner varierar från $23,270 i total ersättning per år för en Copywriter in India i den lägre delen till $487,550 för en Chef för affärsoperationer in Germany i den högre delen.

Mjukvaruingenjör
T1 $69.6K
T2 $80.2K
T3 $103K
T4 $129K
T5 $186K

Frontend Mjukvaruingenjör

Backend Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Produktionsmjukvaruingenjör

DevOps-ingenjör

AI-ingenjör

Produktdesigner
T1 $120K
T2 $135K
T3 $167K

UX-designer

Försäljning
T1 $123K
T2 $117K
T3 $237K
T4 $343K
T5 $381K

Kontochef

Datavetare
T1 $70.6K
T2 $74.1K
T3 $96.8K
T4 $131K
Produktchef
T2 $74.3K
T3 $98.9K
T4 $126K
Marknadsföring
T2 $137K
T3 $213K
T4 $233K
Lösningsarkitekt
T3 $46K
T4 $74.9K

Dataarkitekt

Molnarkitekt

Chef för mjukvaruutveckling
Median $78.4K
Managementkonsult
Median $82.5K
Projektledare
Median $143K
Kundsuccess
Median $128K
Teknisk programchef
Median $120K
Personalavdelning
Median $57.7K
Säljingenjör
Median $114K
Affärsanalytiker
Median $74.9K
IT-teknolog
Median $82.8K
Revisor
$39.1K
Administrativ assistent
$74.5K
Affärsoperationer
$162K
Chef för affärsoperationer
$488K
Affärsutveckling
$40.9K
Stabschef
$160K
Copywriter
$23.3K
Kundservice
$76.5K
Kundserviceoperationer
$53.8K
Dataanalytiker
$110K
Chef för datavetenskap
$238K
Fastighetschef
$80K
Grafisk designer
$104K
Hårdvaruingenjör
$136K
Juridik
$271K
Produktdesignchef
$296K
Programchef
$128K
Rekryterare
$199K
Intäktsoperationer
$95.2K
Cybersäkerhetsanalytiker
$81.1K
Totalersättning
$83.3K
UX-forskare
$95.3K
Riskkapitalist
$121K
Intjänandeschema

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.4%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På SAP omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 33.3% intjänas under 1st-ÅR (33.30% årligen)

  • 33.3% intjänas under 2nd-ÅR (33.30% årligen)

  • 33.4% intjänas under 3rd-ÅR (33.40% årligen)

20%

ÅR 1

40%

ÅR 2

40%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På SAP omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 20% intjänas under 1st-ÅR (20.00% årligen)

  • 40% intjänas under 2nd-ÅR (40.00% årligen)

  • 40% intjänas under 3rd-ÅR (40.00% årligen)

33%

ÅR 1

33%

ÅR 2

34%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På SAP omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 33% intjänas under 1st-ÅR (8.25% kvartalsvis)

  • 33% intjänas under 2nd-ÅR (8.25% kvartalsvis)

  • 34% intjänas under 3rd-ÅR (8.50% kvartalsvis)

Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på SAP är Chef för affärsoperationer at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $487,550. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på SAP är $114,363.

