Företagskatalog
SAP Concur
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

  • Greater Seattle Area

SAP Concur Mjukvaruingenjör Löner i Greater Seattle Area

Mjukvaruingenjör-ersättning in Greater Seattle Area på SAP Concur varierar från $130K per year för T2 till $243K per year för T4. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Seattle Area uppgår till $185K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för SAP Concurs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/2/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Lägg till ersättningJämför nivåer
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
T1
(Instegsnivå)
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$130K
$119K
$944
$9.7K
T3
$174K
$150K
$7.7K
$16.2K
T4
$243K
$190K
$31.7K
$21.2K
Visa 1 Fler nivåer
Lägg till ersättningJämför nivåer

$160K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb
Praktikantlöner

Bidra
Vilka är karriärnivåerna på SAP Concur?

Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Mjukvaruingenjör erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Inkluderade titlar

Skicka in ny titel

Backend-Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på SAP Concur in Greater Seattle Area ligger på en årlig total ersättning på $275,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på SAP Concur för Mjukvaruingenjör rollen in Greater Seattle Area är $185,838.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för SAP Concur

Relaterade företag

  • Nasuni
  • Bamboo Rose
  • Envoy Global
  • Mastercard
  • Proofpoint
  • Se alla företag ➜

Andra resurser