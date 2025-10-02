Mjukvaruingenjör-ersättning in Brazil på SAP Concur uppgår till R$238K per year för T3. Det yearliga medianersättningspaketet in Brazil uppgår till R$186K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för SAP Concurs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/2/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
T1
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
T2
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
T3
R$238K
R$198K
R$0
R$40.6K
T4
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
