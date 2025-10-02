Företagskatalog
SAP Concur
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

  • Brazil

SAP Concur Mjukvaruingenjör Löner i Brazil

Mjukvaruingenjör-ersättning in Brazil på SAP Concur uppgår till R$238K per year för T3. Det yearliga medianersättningspaketet in Brazil uppgår till R$186K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för SAP Concurs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/2/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
T1
(Instegsnivå)
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
T2
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
T3
R$238K
R$198K
R$0
R$40.6K
T4
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Visa 1 Fler nivåer
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Praktikantlöner

Vilka är karriärnivåerna på SAP Concur?

Inkluderade titlar

Backend-Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

ለMjukvaruingenjör በSAP Concur in Brazil የሪፖርት ተደርጎ ከፍተኛ ክፍያ የተደረገው ፓኬጅ የR$295,754 ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ደርሷል። ይህ መሰረታዊ ደመወዝ እንዲሁም ማንኛውም ሊኖር የሚችል አክሲዮን ክፍያ እና ቦነሶችን ያካትታል።
በSAP Concur ለMjukvaruingenjör ሚና in Brazil የተሪፖርት ሆነ አማካይ ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ R$185,964 ነው።

