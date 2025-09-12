Santander Löner

Santanders löner varierar från $27,604 i total ersättning per år för en Datavetare i den lägre delen till $355,215 för en Managementkonsult i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Santander . Senast uppdaterad: 11/15/2025