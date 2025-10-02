Företagskatalog
Santander Bank
  • Löner
  • Investmentbanker

  • Alla Investmentbanker löner

  • New York City Area

Santander Bank Investmentbanker Löner i New York City Area

Medianersättningspaketet för Investmentbanker in New York City Area på Santander Bank uppgår till $245K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Santander Banks totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/2/2025

Medianpaket
company icon
Santander Bank
Vice President
New York, NY
Totalt per år
$245K
Nivå
Vice President
Grundlön
$185K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$60K
År på företaget
5 År
Års erfarenhet
7 År
Vilka är karriärnivåerna på Santander Bank?

$160K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Investmentbanker på Santander Bank in New York City Area ligger på en årlig total ersättning på $330,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Santander Bank för Investmentbanker rollen in New York City Area är $245,000.

