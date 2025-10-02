Företagskatalog
Santander Bank
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Datavetare

  • Alla Datavetare löner

  • Greater Sao Paulo

Santander Bank Datavetare Löner i Greater Sao Paulo

Medianersättningspaketet för Datavetare in Greater Sao Paulo på Santander Bank uppgår till R$203K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Santander Banks totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/2/2025

Medianpaket
company icon
Santander Bank
Data Scientist
Sao Paulo, SP, Brazil
Totalt per år
R$203K
Nivå
Mid
Grundlön
R$122K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$81.3K
År på företaget
1 År
Års erfarenhet
4 År
Vilka är karriärnivåerna på Santander Bank?

R$880K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb

Bidra

Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Datavetare erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

The highest paying salary package reported for a Datavetare at Santander Bank in Greater Sao Paulo sits at a yearly total compensation of R$241,059. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Santander Bank for the Datavetare role in Greater Sao Paulo is R$222,722.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Santander Bank

Relaterade företag

  • TD bank
  • TowneBank
  • FirstBank
  • Vanguard
  • Union Bank
  • Se alla företag ➜

Andra resurser