Santander Bank
  • Löner
  • Datavetare

  • Alla Datavetare löner

  • Greater Boston Area

Santander Bank Datavetare Löner i Greater Boston Area

Medianersättningspaketet för Datavetare in Greater Boston Area på Santander Bank uppgår till $124K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Santander Banks totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/2/2025

Medianpaket
company icon
Santander Bank
Data Scientist
Boston, MA
Totalt per år
$124K
Nivå
Associate
Grundlön
$107K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$17K
År på företaget
1 År
Års erfarenhet
5 År
Vilka är karriärnivåerna på Santander Bank?

$160K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Datavetare på Santander Bank in Greater Boston Area ligger på en årlig total ersättning på $155,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Santander Bank för Datavetare rollen in Greater Boston Area är $137,000.

