Santander Bank
  • Brazil

Santander Bank Datavetare Löner i Brazil

Medianersättningspaketet för Datavetare in Brazil på Santander Bank uppgår till R$203K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Santander Banks totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/2/2025

Medianpaket
company icon
Santander Bank
Data Scientist
Sao Paulo, SP, Brazil
Totalt per år
R$203K
Nivå
Mid
Grundlön
R$122K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$81.3K
År på företaget
1 År
Års erfarenhet
4 År
Vilka är karriärnivåerna på Santander Bank?

R$880K

Senaste löneinlämningar
Vanliga frågor

The highest paying salary package reported for a Datavetare at Santander Bank in Brazil sits at a yearly total compensation of R$241,059. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Santander Bank for the Datavetare role in Brazil is R$222,722.

