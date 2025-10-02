Företagskatalog
Sanofi
Sanofi Mjukvaruingenjör Löner i Greater Paris Area

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Greater Paris Area på Sanofi uppgår till €74.9K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Sanofis totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/2/2025

Medianpaket
company icon
Sanofi
Software Engineer
Paris, IL, France
Totalt per år
€74.9K
Nivå
L3
Grundlön
€56.6K
Stock (/yr)
€9.1K
Bonus
€9.1K
År på företaget
5 År
Års erfarenhet
5 År
Vilka är karriärnivåerna på Sanofi?

€142K

Senaste löneinlämningar
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Sanofi in Greater Paris Area ligger på en årlig total ersättning på €106,515. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Sanofi för Mjukvaruingenjör rollen in Greater Paris Area är €65,894.

