Sandvine Mjukvaruingenjör Löner i Greater Bengaluru

Mjukvaruingenjör-ersättning in Greater Bengaluru på Sandvine varierar från ₹1.29M per year för Software Engineer I till ₹2.03M per year för Senior Software Engineer I. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Bengaluru uppgår till ₹1.65M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Sandvines totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/2/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Software Engineer I
(Instegsnivå)
₹1.29M
₹1.29M
₹0
₹0
Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer I
₹2.03M
₹1.97M
₹0
₹56.8K
Senior Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Praktikantlöner

Vilka är karriärnivåerna på Sandvine?

Inkluderade titlar

Nätverksingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Sandvine in Greater Bengaluru ligger på en årlig total ersättning på ₹2,753,376. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Sandvine för Mjukvaruingenjör rollen in Greater Bengaluru är ₹1,569,893.

Andra resurser