Mjukvaruingenjör-ersättning in Greater Bengaluru på Sandvine varierar från ₹1.29M per year för Software Engineer I till ₹2.03M per year för Senior Software Engineer I. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Bengaluru uppgår till ₹1.65M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Sandvines totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/2/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Software Engineer I
₹1.29M
₹1.29M
₹0
₹0
Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer I
₹2.03M
₹1.97M
₹0
₹56.8K
Senior Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
