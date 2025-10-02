Mjukvaruingenjör-ersättning in New York City Area på S&P Global varierar från $125K per year för L8 till $284K per year för L13. Det yearliga medianersättningspaketet in New York City Area uppgår till $132K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för S&P Globals totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/2/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L8
$125K
$117K
$1.4K
$6.9K
L9
$121K
$110K
$0
$11.4K
L10
$106K
$106K
$0
$0
L11
$180K
$163K
$0
$17K
33%
ÅR 1
33%
ÅR 2
33%
ÅR 3
På S&P Global omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:
33% intjänas under 1st-ÅR (16.50% halvårsvis)
33% intjänas under 2nd-ÅR (16.50% halvårsvis)
33% intjänas under 3rd-ÅR (16.50% halvårsvis)