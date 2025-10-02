Företagskatalog
S&P Global
S&P Global Mjukvaruingenjör Löner i Greater London Area

Mjukvaruingenjör-ersättning in Greater London Area på S&P Global uppgår till £59.5K per year för L9. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater London Area uppgår till £63K.

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L8
Software Developer I(Instegsnivå)
£ --
£ --
£ --
£ --
L9
Software Developer II
£59.5K
£54.1K
£0
£5.5K
L10
Software Developer II
£ --
£ --
£ --
£ --
L11
Lead Software Developer
£ --
£ --
£ --
£ --
£121K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Praktikantlöner

Intjänandeschema

33%

ÅR 1

33%

ÅR 2

33%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På S&P Global omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 33% intjänas under 1st-ÅR (16.50% halvårsvis)

  • 33% intjänas under 2nd-ÅR (16.50% halvårsvis)

  • 33% intjänas under 3rd-ÅR (16.50% halvårsvis)



Inkluderade titlar

Backend-Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Dataingenjör

Vanliga frågor

The highest paying salary package reported for a Mjukvaruingenjör at S&P Global in Greater London Area sits at a yearly total compensation of £126,642. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at S&P Global for the Mjukvaruingenjör role in Greater London Area is £58,089.

