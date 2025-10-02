Mjukvaruingenjör-ersättning in Greater Toronto Area på S&P Global varierar från CA$78.1K per year för L8 till CA$104K per year för L10. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Toronto Area uppgår till CA$92.7K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för S&P Globals totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/2/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L8
CA$78.1K
CA$76.1K
CA$0
CA$2.1K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L10
CA$104K
CA$99.9K
CA$0
CA$4.4K
L11
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
33%
ÅR 1
33%
ÅR 2
33%
ÅR 3
På S&P Global omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:
33% intjänas under 1st-ÅR (16.50% halvårsvis)
33% intjänas under 2nd-ÅR (16.50% halvårsvis)
33% intjänas under 3rd-ÅR (16.50% halvårsvis)