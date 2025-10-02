S&P Global Mjukvaruingenjör Löner i Greater Hyderabad Area

Mjukvaruingenjör-ersättning in Greater Hyderabad Area på S&P Global varierar från ₹1.71M per year för L9 till ₹7.18M per year för L13. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Hyderabad Area uppgår till ₹1.98M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för S&P Globals totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/2/2025

Nivånamn Totalt Grundlön Aktier (/yr) Bonus L8 Software Developer I ( Instegsnivå ) ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- L9 Software Developer II ₹1.71M ₹1.61M ₹0 ₹100K L10 Software Developer II ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- L11 Lead Software Developer ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- Visa 3 Fler nivåer

Senaste löneinlämningar

Intjänandeschema Huvudsaklig 33 % ÅR 1 33 % ÅR 2 33 % ÅR 3 Aktietyp RSU På S&P Global omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema: 33 % intjänas under 1st - ÅR ( 16.50 % halvårsvis )

33 % intjänas under 2nd - ÅR ( 16.50 % halvårsvis )

33 % intjänas under 3rd - ÅR ( 16.50 % halvårsvis )

Vad är intjänandeschema på S&P Global ?

