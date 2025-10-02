Mjukvaruingenjör-ersättning in Canada på S&P Global varierar från CA$78.3K per year för L8 till CA$111K per year för L10. Det yearliga medianersättningspaketet in Canada uppgår till CA$96.4K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för S&P Globals totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/2/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L8
CA$78.3K
CA$76.2K
CA$0
CA$2.1K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L10
CA$111K
CA$106K
CA$0
CA$4.7K
L11
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33%
ÅR 1
33%
ÅR 2
33%
ÅR 3
På S&P Global omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:
33% intjänas under 1st-ÅR (16.50% halvårsvis)
33% intjänas under 2nd-ÅR (16.50% halvårsvis)
33% intjänas under 3rd-ÅR (16.50% halvårsvis)