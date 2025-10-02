Företagskatalog
S&P Global Datavetare Löner i New York City Area

Datavetare-ersättning in New York City Area på S&P Global uppgår till $142K per year för L9. Det yearliga medianersättningspaketet in New York City Area uppgår till $165K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för S&P Globals totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/2/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L8
Data Scientist I
$ --
$ --
$ --
$ --
L9
Data Scientist II
$142K
$125K
$0
$16.8K
L10
Data Scientist III
$ --
$ --
$ --
$ --
L11
Lead Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Intjänandeschema

33%

ÅR 1

33%

ÅR 2

33%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På S&P Global omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 33% intjänas under 1st-ÅR (16.50% halvårsvis)

  • 33% intjänas under 2nd-ÅR (16.50% halvårsvis)

  • 33% intjänas under 3rd-ÅR (16.50% halvårsvis)



Vanliga frågor

