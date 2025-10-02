Datavetare-ersättning in India på S&P Global varierar från ₹838K per year för L8 till ₹1.92M per year för L10. Det yearliga medianersättningspaketet in India uppgår till ₹2.61M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för S&P Globals totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/2/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L8
₹838K
₹838K
₹0
₹0
L9
₹2.38M
₹2.2M
₹0
₹189K
L10
₹1.92M
₹1.84M
₹0
₹86.4K
L11
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
33%
ÅR 1
33%
ÅR 2
33%
ÅR 3
På S&P Global omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:
33% intjänas under 1st-ÅR (16.50% halvårsvis)
33% intjänas under 2nd-ÅR (16.50% halvårsvis)
33% intjänas under 3rd-ÅR (16.50% halvårsvis)