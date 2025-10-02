S&P Global Datavetare Löner i India

Datavetare-ersättning in India på S&P Global varierar från ₹838K per year för L8 till ₹1.92M per year för L10. Det yearliga medianersättningspaketet in India uppgår till ₹2.61M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för S&P Globals totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/2/2025

Nivånamn Totalt Grundlön Aktier (/yr) Bonus L8 Data Scientist I ₹838K ₹838K ₹0 ₹0 L9 Data Scientist II ₹2.38M ₹2.2M ₹0 ₹189K L10 Data Scientist III ₹1.92M ₹1.84M ₹0 ₹86.4K L11 Lead Data Scientist ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- Visa 3 Fler nivåer

Företag Plats | Datum Nivånamn Tagg Års yrkeserfarenhet Totalt / På företaget Total kompensation ( INR ) Grundlön | Aktier (år) | Bonus Inga löner hittades Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Intjänandeschema Huvudsaklig 33 % ÅR 1 33 % ÅR 2 33 % ÅR 3 Aktietyp RSU På S&P Global omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema: 33 % intjänas under 1st - ÅR ( 16.50 % halvårsvis )

33 % intjänas under 2nd - ÅR ( 16.50 % halvårsvis )

33 % intjänas under 3rd - ÅR ( 16.50 % halvårsvis )

