S&P Global
S&P Global Datavetare Löner i Greater Bengaluru

Datavetare-ersättning in Greater Bengaluru på S&P Global uppgår till ₹2.19M per year för L9. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Bengaluru uppgår till ₹1.46M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för S&P Globals totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/2/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L8
Data Scientist I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
Data Scientist II
₹2.19M
₹2.09M
₹0
₹102K
L10
Data Scientist III
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L11
Lead Data Scientist
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Intjänandeschema

33%

ÅR 1

33%

ÅR 2

33%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På S&P Global omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 33% intjänas under 1st-ÅR (16.50% halvårsvis)

  • 33% intjänas under 2nd-ÅR (16.50% halvårsvis)

  • 33% intjänas under 3rd-ÅR (16.50% halvårsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Datavetare på S&P Global in Greater Bengaluru ligger på en årlig total ersättning på ₹3,236,798. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på S&P Global för Datavetare rollen in Greater Bengaluru är ₹1,460,715.

