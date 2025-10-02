Företagskatalog
S&P Global Dataanalytiker Löner i New York City Area

Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för S&P Globals totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/2/2025

$160K

Intjänandeschema

33%

ÅR 1

33%

ÅR 2

33%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På S&P Global omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 33% intjänas under 1st-ÅR (16.50% halvårsvis)

  • 33% intjänas under 2nd-ÅR (16.50% halvårsvis)

  • 33% intjänas under 3rd-ÅR (16.50% halvårsvis)



แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ Dataanalytiker ที่ S&P Global in New York City Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $100,800 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ S&P Global สำหรับตำแหน่ง Dataanalytiker in New York City Area คือ $80,000

