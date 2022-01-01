Företagskatalog
S&P Global
S&P Global Löner

S&P Globals löner varierar från $4,029 i total ersättning per år för en Marknadsföringsoperationer i den lägre delen till $335,168 för en Företagsutveckling i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på S&P Global. Senast uppdaterad: 10/25/2025

Mjukvaruingenjör
L8 $13.3K
L9 $24.5K
L10 $30.1K
L11 $45K
L13 $77K

Backend-Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Dataingenjör

Produktchef
Median $89.4K
Chef för mjukvaruingenjörer
Median $290K

Dataanalytiker
Median $12K
Datavetare
Median $160K
Affärsanalytiker
Median $170K
Lösningsarkitekt
Median $205K

Data Architect

Revisor
$111K
Affärsoperationer
$124K
Företagsutveckling
$335K
Kundsuccess
$89.6K
Chef för datavetenskap
$53.8K
Finansanalytiker
$62.9K
Information Technologist (IT)
$48.9K
Managementkonsult
$90.8K
Marknadsföring
$89.6K
Marknadsföringsoperationer
$4K
Produktdesigner
$104K
Programchef
$52.8K
Projektledare
$55K
Försäljning
$270K
Säljingenjör
$109K
Teknisk programchef
$155K
Intjänandeschema

33%

ÅR 1

33%

ÅR 2

33%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På S&P Global omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 33% intjänas under 1st-ÅR (16.50% halvårsvis)

  • 33% intjänas under 2nd-ÅR (16.50% halvårsvis)

  • 33% intjänas under 3rd-ÅR (16.50% halvårsvis)

Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på S&P Global är Företagsutveckling at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $335,168. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på S&P Global är $89,550.

