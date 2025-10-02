Företagskatalog
Sandia National Labs
  • Löner
  • Teknisk programchef

  • Alla Teknisk programchef löner

  • Albuquerque-Santa Fe Area

Sandia National Labs Teknisk programchef Löner i Albuquerque-Santa Fe Area

Teknisk programchef-ersättning in Albuquerque-Santa Fe Area på Sandia National Labs uppgår till $205K per year för Distinguished Member of Technical Staff. Det yearliga medianersättningspaketet in Albuquerque-Santa Fe Area uppgår till $200K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Sandia National Labss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/2/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Distinguished Member of Technical Staff
$205K
$193K
$0
$12K
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Teknisk programchef på Sandia National Labs in Albuquerque-Santa Fe Area ligger på en årlig total ersättning på $209,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Sandia National Labs för Teknisk programchef rollen in Albuquerque-Santa Fe Area är $200,000.

