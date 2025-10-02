Mjukvaruingenjör-ersättning in San Francisco Bay Area på Sandia National Labs uppgår till $203K per year för Senior Member of Technical Staff. Det yearliga medianersättningspaketet in San Francisco Bay Area uppgår till $212K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Sandia National Labss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/2/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Member of Technical Staff
$203K
$200K
$0
$3K
Principal Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Distinguished Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
Inkluderade titlarSkicka in ny titel