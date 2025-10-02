Företagskatalog
Sandia National Labs
Sandia National Labs Mjukvaruingenjör Löner i Albuquerque-Santa Fe Area

Mjukvaruingenjör-ersättning in Albuquerque-Santa Fe Area på Sandia National Labs varierar från $121K per year för Member of Technical Staff till $169K per year för Principal Member of Technical Staff. Det yearliga medianersättningspaketet in Albuquerque-Santa Fe Area uppgår till $125K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Sandia National Labss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/2/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Member of Technical Staff
(Instegsnivå)
$121K
$117K
$0
$3.8K
Senior Member of Technical Staff
$152K
$151K
$0
$875
Principal Member of Technical Staff
$169K
$167K
$0
$2.5K
Distinguished Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Praktikantlöner

Vilka är karriärnivåerna på Sandia National Labs?

Inkluderade titlar

Systemingenjör

Forskare

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Sandia National Labs in Albuquerque-Santa Fe Area ligger på en årlig total ersättning på $170,500. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Sandia National Labs för Mjukvaruingenjör rollen in Albuquerque-Santa Fe Area är $120,000.

Andra resurser