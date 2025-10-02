Företagskatalog
Sandia National Labs
Sandia National Labs Cybersecurity Analyst Löner i Albuquerque-Santa Fe Area

Medianersättningspaketet för Cybersecurity Analyst in Albuquerque-Santa Fe Area på Sandia National Labs uppgår till $165K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Sandia National Labss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/2/2025

Medianpaket
company icon
Totalt per år
$165K
Nivå
-
Grundlön
$160K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$5K
År på företaget
15 År
Års erfarenhet
15 År
Vilka är karriärnivåerna på Sandia National Labs?

$160K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en jobFamilies.Cybersecurity Analyst på Sandia National Labs in Albuquerque-Santa Fe Area ligger på en årlig total ersättning på $215,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Sandia National Labs för jobFamilies.Cybersecurity Analyst rollen in Albuquerque-Santa Fe Area är $160,000.

Andra resurser