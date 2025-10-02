Företagskatalog
Salsify
Salsify Mjukvaruingenjör Löner i Greater Boston Area

Mjukvaruingenjör-ersättning in Greater Boston Area på Salsify varierar från $187K per year för Senior Software Engineer 3 till $209K per year för Staff Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Boston Area uppgår till $205K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Salsifys totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/2/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Software Engineer 1
(Instegsnivå)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Praktikantlöner

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Salsify omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

The highest paying salary package reported for a Mjukvaruingenjör at Salsify in Greater Boston Area sits at a yearly total compensation of $237,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Salsify for the Mjukvaruingenjör role in Greater Boston Area is $173,000.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Salsify

