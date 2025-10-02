Företagskatalog
SalesLoft
SalesLoft Mjukvaruingenjör Löner i Mexico

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Mexico på SalesLoft uppgår till MX$1.14M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för SalesLofts totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/2/2025

Medianpaket
company icon
SalesLoft
Software Engineer
Guadalajara, JA, Mexico
Totalt per år
MX$1.14M
Nivå
L3
Grundlön
MX$1.14M
Stock (/yr)
MX$0
Bonus
MX$0
År på företaget
2 År
Års erfarenhet
7 År
Vilka är karriärnivåerna på SalesLoft?

MX$3.09M

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Praktikantlöner

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på SalesLoft in Mexico ligger på en årlig total ersättning på MXMX$30,587,631. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på SalesLoft för Mjukvaruingenjör rollen in Mexico är MXMX$20,344,153.

Andra resurser