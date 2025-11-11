Företagskatalog
Salesforce
  • Löner
  • Teknisk programchef
  • L9
  • United States

Teknisk programchef Nivå

L9

Nivåer på Salesforce

  1. L3
  2. L4
  3. L5
Genomsnitt Årlig Total ersättning
$301,821
Grundlön
$227,429
Aktietilldelning ()
$34,821
Bonus
$39,571
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Senaste lönerapporter
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
