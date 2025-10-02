Företagskatalog
SailPoint
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

  • Mexico

SailPoint Mjukvaruingenjör Löner i Mexico

Mjukvaruingenjör-ersättning in Mexico på SailPoint varierar från MX$1.13M per year för L3 till MX$1.28M per year för L4. Det yearliga medianersättningspaketet in Mexico uppgår till MX$1.21M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för SailPoints totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/2/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Lägg till ersättningJämför nivåer
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L1
Associate Software Engineer(Instegsnivå)
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L2
Software Engineer
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L3
Software Engineer II
MX$1.13M
MX$1.12M
MX$0
MX$12.4K
L4
Senior Software Engineer
MX$1.28M
MX$1.12M
MX$96.8K
MX$64.4K
Visa 6 Fler nivåer
Lägg till ersättningJämför nivåer

MX$3.09M

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb
Praktikantlöner

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På SailPoint omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Mjukvaruingenjör erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Inkluderade titlar

Skicka in ny titel

Backend-Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på SailPoint in Mexico ligger på en årlig total ersättning på MXMX$32,893,680. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på SailPoint för Mjukvaruingenjör rollen in Mexico är MXMX$22,890,882.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för SailPoint

Relaterade företag

  • Expedition Tech
  • Simon Data
  • Tempus
  • FreedomPay
  • Apiture
  • Se alla företag ➜

Andra resurser