Mjukvaruingenjör-ersättning in Mexico på SailPoint varierar från MX$1.13M per year för L3 till MX$1.28M per year för L4. Det yearliga medianersättningspaketet in Mexico uppgår till MX$1.21M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för SailPoints totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/2/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L1
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L2
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L3
MX$1.13M
MX$1.12M
MX$0
MX$12.4K
L4
MX$1.28M
MX$1.12M
MX$96.8K
MX$64.4K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På SailPoint omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)
