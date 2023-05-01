Safe Security Löner

Safe Securitys löneintervall sträcker sig från $59,467 i total kompensation per år för en Mjukvaruutvecklare på den nedre änden till $172,354 för en Försäljningsingenjör på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Safe Security . Senast uppdaterad: 8/15/2025