SADA
SADA Löner

SADAs löner varierar från $21,128 i total ersättning per år för en Copywriter in India i den lägre delen till $295,515 för en Chef för mjukvaruingenjörer in United States i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på SADA. Senast uppdaterad: 9/9/2025

$160K

Mjukvaruingenjör
Median $175K
Lösningsarkitekt
Median $230K
Aktuarie
$99.5K

Copywriter
$21.1K
Kundservice
$40.8K
Personalresurser
$148K
Produktdesigner
$101K
Programchef
$43.4K
Projektledare
$138K
Försäljning
$160K
Cybersäkerhetsanalytiker
$224K
Chef för mjukvaruingenjörer
$296K
Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på SADA är Chef för mjukvaruingenjörer at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $295,515. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på SADA är $142,973.

