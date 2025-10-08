Företagskatalog
Rover.com
  Löner
  Mjukvaruingenjör

  Full-Stack Mjukvaruingenjör

  United States

Rover.com Full-Stack Mjukvaruingenjör Löner i United States

Medianersättningspaketet för Full-Stack Mjukvaruingenjör in United States på Rover.com uppgår till $229K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Rover.coms totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/8/2025

Medianpaket
company icon
Rover.com
Software Engineer
Seattle, WA
Totalt per år
$229K
Nivå
L3
Grundlön
$229K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År på företaget
7 År
Års erfarenhet
20 År
Vilka är karriärnivåerna på Rover.com?

$160K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Full-Stack Mjukvaruingenjör på Rover.com in United States ligger på en årlig total ersättning på $337,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Rover.com för Full-Stack Mjukvaruingenjör rollen in United States är $150,000.

