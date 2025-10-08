Full-Stack Mjukvaruingenjör-ersättning in India på Rocket Software uppgår till ₹1.74M per year för Software Engineer II. Det yearliga medianersättningspaketet in India uppgår till ₹1.49M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Rocket Softwares totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/8/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹1.74M
₹1.71M
₹0
₹26.6K
Software Engineer III
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
