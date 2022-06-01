Företagskatalog
Rocket Companies
Rocket Companies Löner

Rocket Companiess löneintervall sträcker sig från $75,876 i total kompensation per år för en Rekryterare på den nedre änden till $215,735 för en Chef för datavetenskap på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Rocket Companies. Senast uppdaterad: 8/19/2025

$160K

Mjukvaruutvecklare
Median $131K

Backend-mjukvaruingenjör

Produktchef
Median $183K
Affärsutveckling
$199K

Dataanalytiker
$99K
Chef för datavetenskap
$216K
Datavetare
$109K
Finansanalytiker
$119K
Personal
$94.5K
IT-teknolog
$171K
Marknadsföring
$99.5K
Produktdesigner
$171K
Produktdesignchef
$183K
Rekryterare
$75.9K
Chef för mjukvaruutveckling
$137K
Lösningsarkitekt
$186K
FAQ

Den högst betalande rollen som rapporterats på Rocket Companies är Chef för datavetenskap at the Common Range Average level med en årlig total kompensation på $215,735. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på Rocket Companies är $136,680.

Andra resurser