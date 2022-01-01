Företagskatalog
Roche
Jobbar du här? Hävda ditt företag

Roche Löner

Roches löner varierar från $19,638 i total ersättning per år för en Kundservice i den lägre delen till $331,500 för en Företagsutveckling i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Roche. Senast uppdaterad: 9/18/2025

$160K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Mjukvaruingenjör
Software Engineer I $137K
Senior Software Engineer $200K
Staff Software Engineer $200K
Principal Software Engineer $290K

Backend-Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Datavetare
Data Scientist I $118K
Data Scientist II $160K
Senior Data Scientist $170K

Biostatistiker

Produktchef
Median $196K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Maskiningenjör
Median $133K
Biomedicinsk ingenjör
Median $100K
Chef för mjukvaruingenjörer
Median $304K
Projektledare
Median $156K
Teknisk programchef
Median $165K
Revisor
$25.5K
Affärsoperationer
$35.7K
Chef för affärsoperationer
$177K
Affärsanalytiker
$199K
Företagsutveckling
$332K
Kundservice
$19.6K
Chef för datavetenskap
$264K
Finansanalytiker
$131K
Personalresurser
$206K
Informationsteknolog (IT)
$71.6K
Managementkonsult
$85.8K
Marknadsföring
$212K
Produktdesigner
$69.5K
Programchef
$209K
Försäljning
$136K
Säljingenjör
$92.5K
Cybersäkerhetsanalytiker
$161K
Lösningsarkitekt
$98.2K
Teknisk skribent
$48K
UX-forskare
$101K
Riskkapitalist
$176K
Saknar du din titel?

Sök efter alla löner på vår kompensationssida eller lägg till din lön för att hjälpa till att låsa upp sidan.


Vanliga frågor

The highest paying role reported at Roche is Företagsutveckling at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $331,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Roche is $158,126.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Roche

Relaterade företag

  • Wayfair
  • Fitbit
  • Sony
  • Duolingo
  • Logitech
  • Se alla företag ➜

Andra resurser