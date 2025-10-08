Företagskatalog
Roblox
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Rekryterare

  • Teknisk Rekryterare

Roblox Teknisk Rekryterare Löner

Teknisk Rekryterare-ersättning in United States på Roblox varierar från $213K per year för IC4 till $262K per year för M1. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $195K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Robloxs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/8/2025

Genomsnitt Nivå
Lägg till ersättningJämför nivåer
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$213K
$180K
$33.3K
$0
Visa 4 Fler nivåer
Lägg till ersättningJämför nivåer

$160K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb

Intjänandeschema

45%

ÅR 1

35%

ÅR 2

20%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På Roblox omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 45% intjänas under 1st-ÅR (11.25% kvartalsvis)

  • 35% intjänas under 2nd-ÅR (8.75% kvartalsvis)

  • 20% intjänas under 3rd-ÅR (5.00% kvartalsvis)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

33%

ÅR 1

33%

ÅR 2

33%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På Roblox omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 33% intjänas under 1st-ÅR (8.25% kvartalsvis)

  • 33% intjänas under 2nd-ÅR (8.25% kvartalsvis)

  • 33% intjänas under 3rd-ÅR (8.25% kvartalsvis)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Roblox omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.



Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Rekryterare erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Teknisk Rekryterare på Roblox in United States ligger på en årlig total ersättning på $370,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Roblox för Teknisk Rekryterare rollen in United States är $220,000.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Roblox

Relaterade företag

  • Lyft
  • Airbnb
  • Dropbox
  • Robinhood
  • Snap
  • Se alla företag ➜

Andra resurser